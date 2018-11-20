Будущие медики показали свое рукоделие

С 20 ноября по 4 декабря в Областном центре культуры и искусства проходит выставка работ студентов-медиков «Вдохновение–2018».
77 молодых авторов-любителей, студентов медицинских учебных заведений Харькова и области, приняли участие в областном отраслевом конкурсе декоративно-прикладного искусства профсоюзной студенческой молодежи.
Они представили работы, выполненные в различных стилях - от бисероплетения и аппликации до акварелей и фотографии.
Победителей конкурса определит жюри в составе членов отраслевого профсоюза и специалистов декоративно-прикладного искусства.
Главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность, причем добиться компромисса, решения в свою пользу или содействия окружающих вам будет легче обычного.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков, на дорогах местами гололедица.
В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование Всемирного дня ребенка.
влажн.:
давл.:
ветер: