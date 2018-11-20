20.11.2018 21:44

Будущие медики показали свое рукоделие

С 20 ноября по 4 декабря в Областном центре культуры и искусства проходит выставка работ студентов-медиков «Вдохновение–2018».



Фото: Василий Голосный

77 молодых авторов-любителей, студентов медицинских учебных заведений Харькова и области, приняли участие в областном отраслевом конкурсе декоративно-прикладного искусства профсоюзной студенческой молодежи.



Они представили работы, выполненные в различных стилях - от бисероплетения и аппликации до акварелей и фотографии.



Победителей конкурса определит жюри в составе членов отраслевого профсоюза и специалистов декоративно-прикладного искусства.