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20.11.2018  21:44   

Будущие медики показали свое рукоделие

С 20 ноября по 4 декабря в Областном центре культуры и искусства проходит выставка работ студентов-медиков «Вдохновение–2018».


Фото: Василий Голосный

77 молодых авторов-любителей, студентов медицинских учебных заведений Харькова и области, приняли участие в областном отраслевом конкурсе декоративно-прикладного искусства профсоюзной студенческой молодежи.

Они представили работы, выполненные в различных стилях - от бисероплетения и аппликации до акварелей и фотографии.

Победителей конкурса определит жюри в составе членов отраслевого профсоюза и специалистов декоративно-прикладного искусства.

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Тэги:  студенты, медицина, харьков, выставка, конкурс
 
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