Выставка экологического искусства «ПереТворення» открылась в Харькове

С 27 ноября 2018 по 27 января 2019 в Областном организационно-методическом центре культуры и искусства проходит выставка эко-арта «ПереТворення».
Ответственное потребление - одна из главных тем, которую развивает эко-арт, пытаясь привлечь внимание общественности к окружающей среде через искусство.
На выставке экологического искусства представлены арт-объекты, инсталляции, картины, одежда и других предметы, объединенные идеей экономного использования природных ресурсов и материалов.
Участниками выставки являются студенты харьковских учебных заведений и мастерицы эко-активистки, которые решили создать «ресайклинговые» и «апсайклинговые» предметы, выполненные в различных техниках и вариациях.
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