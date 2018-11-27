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27.11.2018  22:57   

Выставка экологического искусства «ПереТворення» открылась в Харькове

С 27 ноября 2018 по 27 января 2019 в Областном организационно-методическом центре культуры и искусства проходит выставка эко-арта «ПереТворення».


Фото: Василий Голосный

Ответственное потребление - одна из главных тем, которую развивает эко-арт, пытаясь привлечь внимание общественности к окружающей среде через искусство.

На выставке экологического искусства представлены арт-объекты, инсталляции, картины, одежда и других предметы, объединенные идеей экономного использования природных ресурсов и материалов.

Участниками выставки являются студенты харьковских учебных заведений и  мастерицы эко-активистки, которые решили создать «ресайклинговые» и «апсайклинговые» предметы, выполненные в различных техниках и вариациях.

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Тэги:  перетворення, выставка, харьков, ресайклинг, апсайклинг, мусор и искусство
 
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