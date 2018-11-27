27.11.2018 22:57

Выставка экологического искусства «ПереТворення» открылась в Харькове

С 27 ноября 2018 по 27 января 2019 в Областном организационно-методическом центре культуры и искусства проходит выставка эко-арта «ПереТворення».



Фото: Василий Голосный

Ответственное потребление - одна из главных тем, которую развивает эко-арт, пытаясь привлечь внимание общественности к окружающей среде через искусство.

На выставке экологического искусства представлены арт-объекты, инсталляции, картины, одежда и других предметы, объединенные идеей экономного использования природных ресурсов и материалов.



Участниками выставки являются студенты харьковских учебных заведений и мастерицы эко-активистки, которые решили создать «ресайклинговые» и «апсайклинговые» предметы, выполненные в различных техниках и вариациях.