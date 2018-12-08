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08.12.2018  15:20   

Выставка плакатов «Харьков научный. Ученые глазами молодых дизайнеров»

В ЕрмиловЦентре проходит выставка плакатов «Харьков научный. Ученые глазами молодых дизайнеров», посвященная 100-летию НАНУ.


Фото: Василий Голосный

В экспозиции - портретная галерея харьковских и украинских ученых, созданная студентами кафедры графического дизайна Харьковской государственной академии дизайна и искусств.

Основной целью выставки стала популяризация науки среди молодежи, которая, по словам ректора ХГАДИ Виктора Даниленко, вполне реализовалась во время подготовки проекта.

«Работая над своими произведениями, наши студенты, прежде всего, ознакомились с биографиями и работами ученых», - отметил Виктор Даниленко.

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Тэги:  ермиловцентр, ученые, харьков, выставка
 
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