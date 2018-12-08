08.12.2018 15:20

Выставка плакатов «Харьков научный. Ученые глазами молодых дизайнеров»

В ЕрмиловЦентре проходит выставка плакатов «Харьков научный. Ученые глазами молодых дизайнеров», посвященная 100-летию НАНУ.



Фото: Василий Голосный

В экспозиции - портретная галерея харьковских и украинских ученых, созданная студентами кафедры графического дизайна Харьковской государственной академии дизайна и искусств.

Основной целью выставки стала популяризация науки среди молодежи, которая, по словам ректора ХГАДИ Виктора Даниленко, вполне реализовалась во время подготовки проекта.

«Работая над своими произведениями, наши студенты, прежде всего, ознакомились с биографиями и работами ученых», - отметил Виктор Даниленко.