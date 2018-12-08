В ЕрмиловЦентре проходит выставка плакатов «Харьков научный. Ученые глазами молодых дизайнеров», посвященная 100-летию НАНУ.
В экспозиции - портретная галерея харьковских и украинских ученых, созданная студентами кафедры графического дизайна Харьковской государственной академии дизайна и искусств.
Основной целью выставки стала популяризация науки среди молодежи, которая, по словам ректора ХГАДИ Виктора Даниленко, вполне реализовалась во время подготовки проекта.
«Работая над своими произведениями, наши студенты, прежде всего, ознакомились с биографиями и работами ученых», - отметил Виктор Даниленко.
Звезды призывают к аккуратности в общении. Чтобы не нажить себе неприятностей, избегайте тех, кто любит поучать и руководить, а заодно и сами избегайте поучительных ноток.
Погода «радует» разнообразием: в субботу дневная температура уйдет в «минус», а воскресенье закончится дождем.
Праздник был учреждён в 2007 году Международной Ассоциацией «Искусство народов мира».
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