21.12.2018 16:40

Выставка авторских кукол «Сказочная феерия»

С 18 декабря 2018 по 18 января 2019 специально к новогодним праздникам КЗ «Областной организационно-методический центр культуры и искусства» представляет выставку авторских кукол «Сказочная феерия».



Фото: Василий Голосный

«Алиса в стране чудес», «Снежная королева», «Винни-Пух», «Принцесса на горошине», «Курочка Ряба», «Белоснежка и семь гномов» - персонажей этих сказок можно увидеть на выставке.

В экспозиции представлены более 60 уникальных кукол, изготовленных 24 мастерицами из девяти районов Харьковской области в различных художественных техниках.