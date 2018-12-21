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21.12.2018  16:40   

Выставка авторских кукол «Сказочная феерия»

С 18 декабря 2018 по 18 января 2019 специально к новогодним праздникам КЗ «Областной организационно-методический центр культуры и искусства» представляет выставку авторских кукол «Сказочная феерия».


Фото: Василий Голосный
«Алиса в стране чудес», «Снежная королева», «Винни-Пух», «Принцесса на горошине», «Курочка Ряба», «Белоснежка и семь гномов» - персонажей этих сказок можно увидеть на выставке.
 
В экспозиции представлены более 60 уникальных кукол, изготовленных 24 мастерицами из девяти районов Харьковской области в различных художественных техниках.

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Тэги:  сказочная феерия, авторские куклы, харьков, выставка
 
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