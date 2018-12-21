Выставка авторских кукол «Сказочная феерия»

С 18 декабря 2018 по 18 января 2019 специально к новогодним праздникам КЗ «Областной организационно-методический центр культуры и искусства» представляет выставку авторских кукол «Сказочная феерия».
14-15 лунные сутки. Напряженное взаимодействие планет делает день познавательным, но утомительным. Возможна цепь приключений, конфликтов, досадных случайностей.
В Харькове и области ожидается морозная и сухая погода. Температура воздуха постепенно повышается.
Помимо этого явления, в этот день в разные годы произошло еще немало интересных и знаковых событий.
влажн.:
давл.:
ветер: