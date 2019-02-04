04.02.2019 15:22

Как встречали Новый год по восточному календарю в парке Горького

Развлекательный центр был празднично украшен китайскими фонариками, плетеными узорами, свитками с каллиграфией. Гости праздника смогли увидеть захватывающий танец китайских львов и 14-метрового китайского Дракона.



Фото: Василий Голосный

Встреча года Желтого Земляного Кабана в парке Горького прошла под традиционные и современные китайские, корейские, вьетнамские песни, танцы.

На втором этаже Развлекательного центра прошли тематические мастер-классы. Здесь можно было сплести китайские узелковые украшения, потренироваться в китайской каллиграфии, сыграть в японскую игру Го, поучаствуют в чайной церемонии.

На Главной сцене проходила конкурсно-развлекательная программа с разнообразными веселыми заданиями, выступления к-поп команд

и молодежная дискотека с азиатскими хитами.

В празднике приняли участие представители вьетнамской общины Харькова, студенты и преподаватели Института Конфуция при ХНУ имени В.Н. Каразина, представители корейской танцевальной субкультуры, мастера Харьковской областной федерации Го, Сёринзи Кемпо, школы Бусидо.