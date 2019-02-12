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12.02.2019  14:10   

Вечерний Госпром (ФОТО)

Госпром (Дом Государственной промышленности) построен в 1925—1928 годах на самой большой площади Харькова — площади Дзержинского (современное название — площадь Свободы). Памятник архитектуры в стиле конструктивизма.


Фото: Василий Голосный
Харьковский Дом Государственной промышленности проектировался для «Паевого товарищества строительства и эксплуатации домов госпромышленности в городе Харькове», в которое входили 22 государственных треста, Промышленный банк, Внешторг и Госторг Украинской ССР.
 
Проект Дома Государственной промышленности был выбран в результате конкурса, который был объявлен 5 мая 1925 года. На конкурс было представлено 19 проектов. 1-ю премию получил проект «Незваный гость» архитекторов Сергея Саввича Серафимова, Самуила Мироновича Кравца и Марка Давидовича Фельгера.
 
Здание сдано в эксплуатацию 7 ноября 1928 года.
 
Создание такого значительного объекта стало возможно благодаря главному инженеру строительства — П. П. Роттерту. Под его руководством на стройке были разработаны рабочие чертежи уникальной конструкции, проведена механизация работ (до 80 %), подготовлены специалисты — квалифицированные рабочие и инженеры, разработана технология индустриального железобетона.  (wikipedia.org/wiki/Госпром)

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Тэги:  госпром, пейзаж, харьков
 
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