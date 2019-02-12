12.02.2019 14:10

Вечерний Госпром (ФОТО)

Госпром (Дом Государственной промышленности) построен в 1925—1928 годах на самой большой площади Харькова — площади Дзержинского (современное название — площадь Свободы). Памятник архитектуры в стиле конструктивизма.



Фото: Василий Голосный

Харьковский Дом Государственной промышленности проектировался для «Паевого товарищества строительства и эксплуатации домов госпромышленности в городе Харькове», в которое входили 22 государственных треста, Промышленный банк, Внешторг и Госторг Украинской ССР.

Проект Дома Государственной промышленности был выбран в результате конкурса, который был объявлен 5 мая 1925 года. На конкурс было представлено 19 проектов. 1-ю премию получил проект «Незваный гость» архитекторов Сергея Саввича Серафимова, Самуила Мироновича Кравца и Марка Давидовича Фельгера.

Здание сдано в эксплуатацию 7 ноября 1928 года.

Создание такого значительного объекта стало возможно благодаря главному инженеру строительства — П. П. Роттерту. Под его руководством на стройке были разработаны рабочие чертежи уникальной конструкции, проведена механизация работ (до 80 %), подготовлены специалисты — квалифицированные рабочие и инженеры, разработана технология индустриального железобетона. (wikipedia.org/wiki/Госпром)