Роман Минин презентовал «Золото нации» в Харькове

21 февраля в Харьковской муниципальной художественной галерее открылась персональная выставка художника Романа Минина «Золото нации».
Нынешняя персональная выставка Романа Минина уникальна тем, что экспозиция будет меняться и получится три разных выставки в одной, под одним названием. По словам автора, это обусловлено небольшим пространством галереи.
Часть работ собрана из разных периодов творческой деятельности, а некоторые произведения зрители увидят впервые.
«...словосочетание «золото нации» позаимствовано из информационного пространства и используется мной как символ, объединяющий в себе материальные и не материальные ценности в одном. «Истина в глазах смотрящего», каждый определяет для себя сам, что есть «золото». Тем не менее, вопросы общественных ценностей остаются самыми спорными и актуальными для общества. Хорошо, когда искусство актуально» – говорит автор.
Первая часть, открытие выставки. 21 февраля.
Вторая часть проекта: живописная. Она начнет работу 1 марта в 17-00.
«... я просто хочу вспомнить радость красивого мазка кисти. Позволю себе снова писать на холстах ради самого процесса. Хочу сделать подарок не только для самого себя, но и поделиться радостью экспрессивной живописи с посетителями» - рассказывает Роман Минин.
Автор подарит каждому (лично в руки), зарегистрировавшемуся по ссылке, один из 100 своих рисунков.
«Я хочу, чтобы в Харькове осталась обо мне хорошая память» - говорит автор.
Третья часть проекта - концептуальная. Она откроется 12 марта в 11:00
Здесь автор покажет экспонаты, которые имеют отношение к концептуальному искусству в разные периоды творчества Романа. Инсталляции, объекты, видео и фото архив.
В 17:00 - творческая встреча с автором и вечер-презентация новой организации «Посольство художников».
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Облачно, ночью небольшие осадки, местами по области туман, гололед. Днем снег, метель. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Слабое налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
Сегодня население Земли празднует День родного языка и День экскурсовода.
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