28.02.2019 21:17

В Харькове презентовали книги о городе с уникальными фотографиями

Четыре уникальных собрания исторических фотографий Харькова и Одессы представили сегодня, 28 февраля. Некоторые снимки для этих книг удалось найти в немецких архивах, а некоторые пришлось приобретать за баснословные деньги.



Фото: Василий Голосный

На снимках можно увидеть Госпром и территории вокруг еще до начала первой оккупации, во время нее и после. Все эти исторические фотографии легли в основу книги «Харков.1941-1943». Это издание впервые выпустили более десяти лет назад, рассказывает автор, депутат горсовета Габриэль Михайлов, и теперь его дополнили.



«Мы обновили около 30-35% фотографий и сюжетов, добавили сюда «машину времени» и добавили еще текстовые части» - сообщил Габриэл Михайлов, автор серии книг о Харьков и Одессу.



Вместе с этим изданием представили еще одну книгу - «Харьков - столица констуктивизма». В ней показана архитектура города 30-х годов. Чтобы собрать все воедино, рассказывает соавтор, фотохудожник Владимир Бысов, велась колоссальная работа, привлекали историков, чтобы понять важность каждой детали.



«Например, мы долго не могли понять - казалось, что на заднем плане Госпром, но в левом углу кадра три балкона, а мы знаем, что на университете там балконов нет и как-то не складывалась эта ситуация. Потом мы приобрели фотографию и я нашел в своих архивах другое, что на конструктивистском тогда Доме проектов балконы таки были и тогда все стало на свои места. Также некоторые фотографии меняют представление, потому что, например, не видно с Пушкинской той кирхи, которой уже сейчас нет, которая стояла на площади Поэзии, потому что там целый квартал, а выясняется на довоенных снимках, на аэросъемке, что квартала этого не было» - рассказывает Владимир Бысов, фотохудожник.



Кроме того, авторы представили еще две книги об Одессе. Они собраны на основе открыток и исторических фото, где рядом с ними есть снимки современного города. Важность всех книг, отмечают авторы, чрезвычайная, ведь таким образом людям дают еще одну возможность увидеть, как развивались города. Собрание, как и предыдущая серия, не продаются. Эти книги дарить почетным гостям Харькова.