01.03.2019 10:40

«Волшебный мир женской души» в технике пэчворка показали в Харькове

С 28 февраля в Областном центре культуры и искусства открылась выставка «Волшебный мир женской души».



Фото: Василий Голосный

Сквозной темой экспозиции изделий в технике лоскутного шитья является образ женщины. Мастерицы создают особые узоры, сюжетные картины и даже портреты путем соединения лоскутков разной ткани.



На выставке представлены лучшие работы харьковских и киевских мастериц: Эмилии Грековой, Ирины Фоминой, Елены Истоминой, Елены Рыбальченко, Ирины Степаненко, Елены Пугачевой, Галины Тарасовой, Ирины Озеровой, Ирины Каневской, Светланы Ларченко, Елены Шумилиной, Валерии Вионик, Оксаны Гриненко, Ирины Луценко, Ольги Кившар, Натальи Лысак, Анны Титковой.



Выставка работает по 22 марта по адресу: ул. Пушкинская, 62, выставочный зал 2-го этажа. Вход свободный.