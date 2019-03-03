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03.03.2019  11:50   

В Харькове открылась выставка скульптуры Любови Якименко «Клумба»

28 февраля в галерее "Мистецтво Слобожанщины" открылась выставка скульптуры Любви Якименко "Клумба".


Фото: Василий Голосный

На выставке представлены скульптурные композиции, выполненные в дереве, керамике и металле.

Для художницы Любови Якименко ключевым в ее творчестве является образ сада. Сад, символизирующий деятельность художника, творения, и место, где душа отдыхает. А клумба является маленькой участком, на котором находится что-то очень любимое и особенное.

Выставка продлится до 16 марта 2019 года.

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Тэги:  выставка, клумба, харьков, скульптура, госпром
 
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