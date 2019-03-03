В Харькове открылась выставка скульптуры Любови Якименко «Клумба»

28 февраля в галерее "Мистецтво Слобожанщины" открылась выставка скульптуры Любви Якименко "Клумба".
На выставке представлены скульптурные композиции, выполненные в дереве, керамике и металле.
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Для художницы Любови Якименко ключевым в ее творчестве является образ сада. Сад, символизирующий деятельность художника, творения, и место, где душа отдыхает. А клумба является маленькой участком, на котором находится что-то очень любимое и особенное.
Выставка продлится до 16 марта 2019 года.
С точки зрения дисциплины этот день не лучший, зато он может оказаться плодотворным по результатам. Время для нестандартных решений и решительных, но продуманных, действий.
Немного снега и мороз до пяти градусов днем – такими будут первые выходные весны.
Ежегодно 2 марта отмечается Международный день спички – одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни.
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