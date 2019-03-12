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12.03.2019  21:51   

В Муниципальной галерее показали инсталляции и мягкие объекты Романа Минина

12 марта в Харьковской муниципальной галерее художник Роман Минин презентовал третью часть проекта «Золото нации».


Фото: Василий Голосный
В экспозицию вошли работы, имеющие отношение к концептуальному искусству в разные периоды творчества автора, – инсталляции, мягкие объекты, видео– и фотоархив.
 
Также художник продемонстрировал работы, которые можно увидеть при помощи средств дополненной реальности.
 
Проект «Золото нации» проходит в Харьковской муниципальной галерее с 21 февраля по 18 марта. Выставка разделена на три части: промонументальная живопись, экспрессивная живопись и концептуальное творчество.

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Тэги:  минин, золото нации, харьков, муниципалка
 
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