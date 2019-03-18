На улицах Харькова появились разрисованные пианино

После мартовских праздников в Харькове появились пианино с авторской росписью, на которых может сыграть любой желающий.
Проект ArtPiano является частью фестиваля Kharkiv Music Fest, который стартует 23 марта.
Все девять инструментов расписаны художниками в разных стилях - от импрессионизма Ван Гога до абстрактной живописи.
Найти инструменты можно по адресам:
Ст. м. «Университет» – на выходе из «Стекляшки»,
Оперный театр, вестибюль на 1-м этаже,
Главный корпус ХНУ им. Каразина, пл. Свободы, 4, вестибюль,
Сумской рынок, ул. Культуры, 8, 2й этаж,
Ул. Героев Труда, 9,
Улица Сумская, 70, двор,
М. Ак. Барабашова, ТЦ «Новый век»,
Пл. Павловская, 5/7, в зале,
Ул. Тринклера, 2, открытая площадка.
Креативность и сообразительность сегодня будут на высоте, так что день обещает принести свежесть восприятия и множество интересных открытий.
Ночью и утром слабый туман. Небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
С 2014 года 18 марта в Украине отмечается День работника налогового и таможенного дела.
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