18.03.2019 21:25

На улицах Харькова появились разрисованные пианино

После мартовских праздников в Харькове появились пианино с авторской росписью, на которых может сыграть любой желающий.



Фото: Василий Голосный

Проект ArtPiano является частью фестиваля Kharkiv Music Fest, который стартует 23 марта.



Все девять инструментов расписаны художниками в разных стилях - от импрессионизма Ван Гога до абстрактной живописи.



Найти инструменты можно по адресам:



Ст. м. «Университет» – на выходе из «Стекляшки»,



Оперный театр, вестибюль на 1-м этаже,



Главный корпус ХНУ им. Каразина, пл. Свободы, 4, вестибюль,



Сумской рынок, ул. Культуры, 8, 2й этаж,



Ул. Героев Труда, 9,



Улица Сумская, 70, двор,



М. Ак. Барабашова, ТЦ «Новый век»,



Пл. Павловская, 5/7, в зале,



Ул. Тринклера, 2, открытая площадка.