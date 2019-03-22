Выставка винтажных женских фотопортретов открылась в Муниципальной галерее

Выставку фотографий «Красота, написанная светом» представил в Муниципальной галерее харьковский фотохудожник Владимир Оглоблин.
В экспозицию вошли 30 работ неизвестных, но талантливых мастеров, оставивших замечательное наследие – фотографии своих современниц.
Выставка будет работать без выходных до 31 марта, с 11.00 до 19.00.
Напомним, что 23 марта в 16.00 фотограф Владимир Оглоблин проведет экскурсию по экспозиции.
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Погода испортилась: циклон с атмосферными фронтами принес дожди, мокрый снег и похолодание.
По украинскому обрядовому календарю сегодня – Сорок мучеников, или Сорок Сороков.
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