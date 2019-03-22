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22.03.2019  22:07   

Выставка винтажных женских фотопортретов открылась в Муниципальной галерее

Выставку фотографий «Красота, написанная светом» представил в Муниципальной галерее харьковский фотохудожник Владимир Оглоблин.


Фото: Василий Голосный

В экспозицию вошли 30 работ неизвестных, но талантливых мастеров, оставивших замечательное наследие – фотографии своих современниц.

Выставка будет работать без выходных до 31 марта, с 11.00 до 19.00.

Напомним, что 23 марта в 16.00 фотограф Владимир Оглоблин проведет экскурсию по экспозиции.

Фотогалерея

Тэги:  оглоблин, портрет, харьков, муниципальная галерея, красота, выставка, винтаж
 
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