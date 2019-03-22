22.03.2019 22:07

Выставка винтажных женских фотопортретов открылась в Муниципальной галерее

Выставку фотографий «Красота, написанная светом» представил в Муниципальной галерее харьковский фотохудожник Владимир Оглоблин.



Фото: Василий Голосный

В экспозицию вошли 30 работ неизвестных, но талантливых мастеров, оставивших замечательное наследие – фотографии своих современниц.



Выставка будет работать без выходных до 31 марта, с 11.00 до 19.00.



Напомним, что 23 марта в 16.00 фотограф Владимир Оглоблин проведет экскурсию по экспозиции.