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03.04.2019  10:03   

В центре Харькова появилась зеленая парочка и диван для селфи (ФОТО)

В сквере возле Зеркальной струи появились диван и скульптура влюбленных, выполненные из металла и искусственной зелени.


Фото: Василий Голосный

Также харьковские озеленители начали высаживать цветы на клумбы перед ХНАТОБом и возле Зеркальной струи.

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Тэги:  арт-объект, селфи, харьков, зеркальная струя, хнатоб, клумба, цветы, диван
 
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