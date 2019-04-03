От гиперреализма до аниме - в Харькове проходит выставка картин учеников известной художницы

На выставке «В ритме вдохновения» представлены работы учеников харьковской художницы Дарьи Рыжковой, выполненные в различных жанрах, техниках и стилях масляной живописи.
Среди авторов картин есть как опытные художники, так и начинающие.
Ученики Дарьи органично сочетают как классический подход, так и современные техники работы с маслом.
Неожиданные решения и спонтанные шаги могут оказаться очень даже эффективными. Так что к внезапной идее стоит прислушаться, даже если она на корню меняет все ваши планы.
В Харькове облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в восточной половине области небольшие осадки (дождь, мокрый снег).
3 апреля отмечается веселый неофициальный праздник – Всемирный день вечеринки или Всемирный день пати, также известный как P-Day.
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