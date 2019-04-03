Главная Фото Культура и Туризм От гиперреализма до аниме - в Харькове проходит выставка картин учеников известной художницы
03.04.2019  22:44   

От гиперреализма до аниме - в Харькове проходит выставка картин учеников известной художницы

На выставке «В ритме вдохновения» представлены работы учеников харьковской художницы Дарьи Рыжковой, выполненные в различных жанрах, техниках и стилях масляной живописи.


Фото: Василий Голосный

Среди авторов картин есть как опытные художники, так и начинающие.

Ученики Дарьи органично сочетают как классический подход, так и современные техники работы с маслом.

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Тэги:  гиперреализм, выставка, харьков, картины, хнатоб
 
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