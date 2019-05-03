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03.05.2019  21:50   

В парке Горького открылся сезон - 2019 (ФОТО)

В парке появились новые аттракционы, открылся «Сказочный дом», в котором разместили целый комплекс квест-комнат.


Фото: Василий Голосный

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Тэги:  парк горького, весна, харьков, сезон 2019
 
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