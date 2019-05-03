В парке Горького открылся сезон - 2019 (ФОТО)

Гороскоп по знакам Зодиака на 3 мая Звезды способны не только наделить активностью и энергией, но и порадовать приятными сюрпризами, в том числе материальными.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 3 мая Почти весь день в Харькове погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Ночью по городу и местами по области небольшой дождь. Днем без существенных осадков. Во второй половине дня осадков не предвидится.