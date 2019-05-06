06.05.2019 15:34

В парке Горького зацвели сакуры

Аллея сакур появилась в харьковском парке Горького в конце 2017 года.



Фото: Василий Голосный

80 сакур «Канзан» были высажены в честь 25-летия установления дипломатических отношений между Украиной и Японией.

Как отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Шигеки Суми во время церемонии высадки, сакуры станут символом более тесного сотрудничества между Харьковом и Японией.