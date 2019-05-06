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06.05.2019  15:34   

В парке Горького зацвели сакуры

Аллея сакур появилась в харьковском парке Горького в конце 2017 года.


Фото: Василий Голосный
80 сакур «Канзан» были высажены в честь 25-летия установления дипломатических отношений между Украиной и Японией. 
 
Как отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Шигеки Суми во время церемонии высадки, сакуры станут символом более тесного сотрудничества между Харьковом и Японией.

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Тэги:  сакура, парк горького, харьков, цветение, весна, пейзаж
 
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