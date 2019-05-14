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14.05.2019  22:30   

В Харькове открылась выставка украинско-итальянского проекта «Путь Энея»

С 14 мая по 14 июня в Центре современного искусства «ЕрмиловЦентр» демонстрируется украинско-итальянский выставочный проект «Путь Энея. Художники сегодня один на один с прошлым».


Фото: Василий Голосный
Собрав в одном выставочном пространстве тринадцать авторов трех поколений из Украины, Италии, Германии и Албании, кураторы исследуют, как художники оказываются один на один с прошлым и что оно для них означает.
 
Впервые выставка «Путь Энея. Художники сегодня один на один с прошлым» была создана итальянской организацией Casa Testori для фестиваля Rimini Meeting в 2017 году. Выставка в «ЕрмиловЦентре» – украинская контекстуализация этого проекта.
 
По античной легенде, Эней, оставляя горящую Трою, взял на спину своего отца и отправился с ним в неизведанное. Именно через этот образ кураторы смотрят на современное искусство. Для проекта в Харькове они отобрали работы европейских авторов, важные именно для украинского контекста, и пригласили украинских художников к диалогу. В результате возник художественный разговор об отношениях художников с их индивидуальным и коллективным прошлым.

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Тэги:  ермиловцентр, путь энея, харьков, выставка
 
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