Цветы в Харьковском ботаническом саду (ФОТО)

Харьковский ботанический сад - старейший в Украине. Основан одновременно с Харьковским университетом в 1804 году.
Общая площадь ботанического сада составляет 41,9 га. «Старая площадка», расположенная по ул. Клочковская, 52 (на фото), имеет площадь 5,5 га; новая, на склоне Саржина яра (ул. Отакара Яроша, 24) — 36,4 га.
Коллекция ботанического сада включает реликты (гинкго), редчайшие виды местной и мировой флоры, экзоты. Количество видов флоры составляет свыше 7000.
Время работы: понедельник - пятница с 09:00 до 15:00.
Мечтательный настрой помешает закончить запланированные дела. Задумки, скорее всего, так и останутся замками на песке, но сам процесс фантазирования доставит удовольствие.
Солнце вспомнило, что оно весеннее, и последний рабочий день недели будет прохладнее предыдущего. Днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
Вышивка считается оберегом от негатива, является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы.
влажн.:
давл.:
ветер: