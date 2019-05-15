15.05.2019 20:50

Цветы в Харьковском ботаническом саду (ФОТО)

Харьковский ботанический сад - старейший в Украине. Основан одновременно с Харьковским университетом в 1804 году.



Фото: Василий Голосный

Общая площадь ботанического сада составляет 41,9 га. «Старая площадка», расположенная по ул. Клочковская, 52 (на фото), имеет площадь 5,5 га; новая, на склоне Саржина яра (ул. Отакара Яроша, 24) — 36,4 га.



Коллекция ботанического сада включает реликты (гинкго), редчайшие виды местной и мировой флоры, экзоты. Количество видов флоры составляет свыше 7000.



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