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15.05.2019  20:50   

Цветы в Харьковском ботаническом саду (ФОТО)

Харьковский ботанический сад - старейший в Украине. Основан одновременно с Харьковским университетом в 1804 году.


Фото: Василий Голосный

Общая площадь ботанического сада составляет 41,9 га. «Старая площадка», расположенная по ул. Клочковская, 52 (на фото), имеет площадь 5,5 га; новая, на склоне Саржина яра (ул. Отакара Яроша, 24) — 36,4 га.

Коллекция ботанического сада включает реликты (гинкго), редчайшие виды местной и мировой флоры, экзоты. Количество видов флоры составляет свыше 7000.

Время работы: понедельник - пятница с 09:00 до 15:00.

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Тэги:  ботанический сад, харьков, цветы, пейзаж, весна
 
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