Клумба «Мы любим Харьков» на спуске Деревянко (ФОТО)

Огромный тематический цветник расположен на склоне по улице Алексея Деревянко.
Как сообщили коммунальщики, длина клумбы около 100 метров, высота букв - 5 метров, сердце высотой 11 метров. Цветник занимает площадь около 240 метров квадратных. Обсадка букв и сердца выполнена декоративно-лиственными растениями - ирезиной и альтернантерой коричневой. Сердце и буквы, внутреннее заполнение, петуния - красная и сиреневая.
Работоспособность будет на высоте, используйте это для того, чтобы добиться успеха. Однако помните: день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся наработки.
Весь день будет облачным. Мелкий дождь будет идти все время, местами грозы.
Этот праздник стал отмечаться 23 мая с 2018 года.
влажн.:
давл.:
ветер: