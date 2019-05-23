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23.05.2019  21:45   

Клумба «Мы любим Харьков» на спуске Деревянко (ФОТО)

Огромный тематический цветник расположен на склоне по улице Алексея Деревянко.


Фото: Василий Голосный

Как сообщили коммунальщики, длина клумбы около 100 метров, высота букв - 5 метров, сердце высотой 11 метров. Цветник занимает площадь около 240 метров квадратных. Обсадка букв и сердца выполнена декоративно-лиственными растениями - ирезиной и альтернантерой коричневой. Сердце и буквы, внутреннее заполнение, петуния - красная и сиреневая.

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Тэги:  клумба, мы любим харьков, харьков, пейзаж
 
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