Портрет Дали, Мулен Руж и многое другое: в Харькове выставка выпускников «репинки»

19 июня в Муниципальной галерее открылась выставка проекта «Шляхами майстерностi», посвященная 75-летию со дня основания ХДХШ №1 им.И.Е.Репина.
Сегодняшние планы, какими бы они ни были грандиозными, едва ли будут отличаться надежностью. Поэтому чтобы избежать финансовых потерь, не пытайтесь претворять их в жизнь.
Утро в Харькове будет пасмурным, но днем небо прояснится и ясная погода продержится до позднего вечера. Без осадков.
Сегодня славяне всего мира – а их больше 300 миллионов – отмечают День дружбы и единения славян.
влажн.:
давл.:
ветер: