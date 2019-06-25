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25.06.2019  15:23   

Портрет Дали, Мулен Руж и многое другое: в Харькове выставка выпускников «репинки»

19 июня в Муниципальной галерее открылась выставка проекта «Шляхами майстерностi», посвященная 75-летию со дня основания ХДХШ №1 им.И.Е.Репина.


Фото: Василий Голосный
В экспозиции выставки «Шляхами майстерностi» представлены работы выпускников ХДХШ им. И.Ю. Репина XX столетия, которые стали известными художниками.

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Тэги:  выставка, муниципальная галерея, харьков, репин
 
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