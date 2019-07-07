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07.07.2019  13:02   

Праздник Ивана Купала в парке Горького (ФОТО)

В Харьковском ЦПКО имени Горького 6 и 7 июля отмечают традиционный восточнославянский праздник Ивана Купала.


Фото: Василий Голосный

Гости парка могут погрузяться в атмосферу народного праздника уже в начале Центральной площади, где установлены фотозоны в этно-стиле. В амбаре с разнотравьем научат плести венок, а у входа на площадь – делать домашний оберег.

Вечером накануне праздника состоялся масштабный фольклорный концерт на Главной сцене парка, где выступили народные коллективы, прошла конкурсная программа «Цвіт папороті», а в 20.40 огненное шоу «Пантера» показало купальское представление.

На Озере состоялась купальская мистерия. Сценой служил остров и  поверхность водоема. Здесь прошли вокальная программа «Спів душі», театральная зарисовка «Мавка лісова» и традиционный запуск венков всеми желающими.  Во время мистерии впервые состоялось выступление группы синхронного плавания, которая изображала русалок.

В воскресенье купальские празднества продолжатся. На Центральной аллее разместятся мастера народных ремесел, которые поделятся своими знаниями со всеми желающими.

На Главной сцене выступят фольклорные коллективы Харькова и области, пройдут народные конкурсы. Праздничный вечер завершит выступление кавер группы «Л’юїс Керол» и молодежная дискотека от DJ Tokyo Rabbit.

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Тэги:  парк горького, ивана купала, харьков, праздник
 
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