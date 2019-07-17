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17.07.2019  15:55   

Центральная часть сада Шевченко после реконструкции (ФОТО)

Многоуровневое озеро с фонтаном, беседки, романтические арки и кованный мост над водоемом - именно так выглядит центральная часть сада Шевченко, которую сегодня, 17 июля, открыли для посетителей после реконструкции.


Фото: Василий Голосный
И только реконструированную часть сада Шевченко успели открыть - там уже гуляют сотни людей, написал мэр Харькова Геннадий Кернес в Facebook. К вечеру, уверен мэр, людей будет еще больше.
 
Также сегодня после реконструкции открыт сквер Стрелка. А вечером состоится открытие Урбан-парка в Молодежном парке.
 
Какие они стали – смотрите в следующих фоторепортажах «РЕДПОСТА».

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Тэги:  сад шевченко, озеро, харьков, открытие
 
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