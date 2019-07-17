17.07.2019 15:55

Центральная часть сада Шевченко после реконструкции (ФОТО)

Многоуровневое озеро с фонтаном, беседки, романтические арки и кованный мост над водоемом - именно так выглядит центральная часть сада Шевченко, которую сегодня, 17 июля, открыли для посетителей после реконструкции.



Фото: Василий Голосный

И только реконструированную часть сада Шевченко успели открыть - там уже гуляют сотни людей, написал мэр Харькова Геннадий Кернес в Facebook. К вечеру, уверен мэр, людей будет еще больше.

Также сегодня после реконструкции открыт сквер Стрелка. А вечером состоится открытие Урбан-парка в Молодежном парке.

Какие они стали – смотрите в следующих фоторепортажах «РЕДПОСТА».