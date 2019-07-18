Главная Фото Культура и Туризм Сквер «Стрелка» после реконструкции (ФОТО)
18.07.2019  13:28   

Сквер «Стрелка» после реконструкции (ФОТО)

17 июня в Харькове после реконструкции открыли сквер «Стрелка» и центральную часть сада Шевченко с каскадом озер, беседками и арт-объектами из растений.


Фото: Василий Голосный
Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук Харьковский городской голова Геннадий Кернес.
 
 
Также 17 июля Геннадий Кернес открыл Урбан-парк - место, где молодежь сможет заниматься уличными видами спорта.

Фотогалерея

Тэги:  стрелка, парк, харьков, реконструкция
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.07 Власть Геннадий Кернес: Для харьковчан и гостей города открыты сквер Стрелка и озеро в саду Шевченко (ФОТО) 23.04 Власть На ремонт сквера «Стрелка» дополнительно выделят 16,7 млн. гривен 12.01 Криминал и происшествия ДТП на Банном: жесткая встреча возле Стрелки (ФОТО)
 
 

Видео

Для харьковчан и гостей города открыли озеро в саду Шевченко
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 