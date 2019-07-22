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22.07.2019  17:07   

Озеро в саду Шевченко вечером (ФОТО)

В открытый после масштабной реконструкции сад Шевченко приходят тысячи людей - все хотят увидеть обновленное место отдыха, фотографируются и просто наслаждаются.


Фото: Василий Голосный

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Тэги:  сад шевченко, озеро, харьков, вечер, пейзаж
 
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