22.07.2019 21:37

В саду Шевченко появилась новая необычная фотозона (ФОТО)

В саду Шевченко, между ККЗ «Украина» и кафе «Кристалл», появилась новая фотозона. Это памятник художнику Илье Репину, который родился на Харьковщине.



Фото: Василий Голосный

Рядом со скульптурным портретом выдающегося художника установлен мольберт с рамой, встав возле которого, каждый может себя почувствовать себя персонажем картины.