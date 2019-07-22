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22.07.2019  21:37   

В саду Шевченко появилась новая необычная фотозона (ФОТО)

В саду Шевченко, между ККЗ «Украина» и кафе «Кристалл», появилась новая фотозона. Это памятник художнику Илье Репину, который родился на Харьковщине.


Фото: Василий Голосный

Рядом со скульптурным портретом выдающегося художника установлен мольберт с рамой, встав возле которого, каждый может себя почувствовать себя персонажем картины.

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Тэги:  сад шевченко, репин, харьков, фотозона, скульптура
 
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