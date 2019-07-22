В саду Шевченко появилась новая необычная фотозона (ФОТО)

В саду Шевченко, между ККЗ «Украина» и кафе «Кристалл», появилась новая фотозона. Это памятник художнику Илье Репину, который родился на Харьковщине.
Рядом со скульптурным портретом выдающегося художника установлен мольберт с рамой, встав возле которого, каждый может себя почувствовать себя персонажем картины.
Сегодня фантазии могут казаться куда ярче и интереснее реальности. Именно поэтому день не подходит для любых дел, требующих точности и конкретики, а вот для творчества, развлечений, дружбы и любви – вполне.
С самого утра и до позднего вечера небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза, местами град, шквал 15-20 м/с.
В прошлом году перечень международных дат, посвящённых спорту, пополнился ещё одним праздником.
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