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29.07.2019  15:02   

В саду Шевченко можно сфотографироваться с режиссером Лесем Курбасом (ФОТО)

Сад Шевченко продолжает удивлять харьковчан новыми локациями. В частности, на одной из аллей установили памятник известному театральному режиссеру Лесю Курбасу.


Фото: Василий Голосный
Скульптура называется «Человек невидимка и Лесь Курбас», автор Александр Ридный. Режиссер изображен с распростертыми объятиями, босиком и держит шляпу, под которым может стать любой желающий и сфотографироваться с выдающимся деятелем. По словам гостей сада, скульптура стала настоящим подарком.
 
«Очень удивительно что здесь вообще происходит. Впечатления положительные. И памятник Репину и Курбас. Наконец-то в Харькове появился памятник Курбасу» - делится впечатлениями харьковчанка Анастасия.
 
Гостей сада ждет еще много сюрпризов и новых фотозон. На аллеях сада планируют установить скульптуры академику Вернадскому, актеру Леониду Быкову, певцам Марку Бернесу и Клавдии Шульженко. 
 

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Тэги:  сад шевченко, курбас, харьков, фотозона, скульптура
 
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