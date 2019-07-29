29.07.2019 15:02

В саду Шевченко можно сфотографироваться с режиссером Лесем Курбасом (ФОТО)

Сад Шевченко продолжает удивлять харьковчан новыми локациями. В частности, на одной из аллей установили памятник известному театральному режиссеру Лесю Курбасу.



Фото: Василий Голосный

Скульптура называется «Человек невидимка и Лесь Курбас», автор Александр Ридный. Режиссер изображен с распростертыми объятиями, босиком и держит шляпу, под которым может стать любой желающий и сфотографироваться с выдающимся деятелем. По словам гостей сада, скульптура стала настоящим подарком.

«Очень удивительно что здесь вообще происходит. Впечатления положительные. И памятник Репину и Курбас. Наконец-то в Харькове появился памятник Курбасу» - делится впечатлениями харьковчанка Анастасия.

Гостей сада ждет еще много сюрпризов и новых фотозон. На аллеях сада планируют установить скульптуры академику Вернадскому, актеру Леониду Быкову, певцам Марку Бернесу и Клавдии Шульженко.