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04.08.2019  20:40   

Дни бразильской культуры в Харькове (ФОТО)

Праздник «Дни бразильской культуры в Харькове» состоялся сегодня, 4 августа, в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.


Фото: Василий Голосный

В открытии мероприятия приняли участие первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Бразилии в Украине Освальдо Биато и почетный консул Бразилии в Харькове Сергей Куцевляк.

«Надеюсь, что знакомство с нашей культурой даст вам наилучшее представление о моей стране, - отметил Освальдо Биато, обращаясь к харьковчанам. - У бразильцев и украинцев есть много общего - открытость, гостеприимство, богатая кухня и прекрасная природа. В течение последних 120 лет украинские иммигранты помогали строить нашу страну, и мы гордимся этим. Однако нужно смотреть и в будущее. Бразилия готова предложить харьковскому бизнесу много интересных направлений для сотрудничества, например, в медицине, образовании, промышленности, сельском хозяйстве. Рад, что Харьков выступил с инициативой в ближайший месяц направить торговую миссию в Бразилию, а именно в штат Парана, который известен высоким уровнем экономического развития. Мы готовы поддержать любые инициативы, направленные на укрепление нашего сотрудничества».

Игорь Терехов подчеркнул, что Дни бразильской культуры проводятся в Харькове впервые, но именно этот праздник станет первым шагом для дальнейшего масштабного сотрудничества.

«Сегодня мы даем мощный импульс для развития наших взаимоотношений. Вскоре харьковская бизнес-делегация посетит Бразилию, и я уверен,  что это будет шаг вперед, что будут заключены новые контракты. Мы понимаем, что нужно укреплять наши экономические отношения, надо находить новые  рынки сбыта, чтобы поднимать экономику города и Украины», - отметил Игорь Терехов.

Сегодня во время праздника харьковчане и гости города могут поближе познакомиться с культурой далекой страны, с ее национальным боевым искусством капоэйрой, а также с бразильским джиу-джитсу.

На празднике выступали исполнители национальных бразильских танцев и песен, проходила тематическая фотовыставка «Амазония», викторина с призами, а вечером прошли показы мультфильма «Рио» и фильма «Пеле».

Также 4 августа первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов и Чрезвычайный и Полномочный Посол Бразилии в Украине Освальдо Биато посадили шаровидный клен на Аллее дипломатических учреждений в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.

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Источник:   Городской совет
 Тэги:  парк горького, бразилия, харьков, терехов
 
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