Дни бразильской культуры в Харькове (ФОТО)

Праздник «Дни бразильской культуры в Харькове» состоялся сегодня, 4 августа, в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.
В открытии мероприятия приняли участие первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Бразилии в Украине Освальдо Биато и почетный консул Бразилии в Харькове Сергей Куцевляк.
«Надеюсь, что знакомство с нашей культурой даст вам наилучшее представление о моей стране, - отметил Освальдо Биато, обращаясь к харьковчанам. - У бразильцев и украинцев есть много общего - открытость, гостеприимство, богатая кухня и прекрасная природа. В течение последних 120 лет украинские иммигранты помогали строить нашу страну, и мы гордимся этим. Однако нужно смотреть и в будущее. Бразилия готова предложить харьковскому бизнесу много интересных направлений для сотрудничества, например, в медицине, образовании, промышленности, сельском хозяйстве. Рад, что Харьков выступил с инициативой в ближайший месяц направить торговую миссию в Бразилию, а именно в штат Парана, который известен высоким уровнем экономического развития. Мы готовы поддержать любые инициативы, направленные на укрепление нашего сотрудничества».
Игорь Терехов подчеркнул, что Дни бразильской культуры проводятся в Харькове впервые, но именно этот праздник станет первым шагом для дальнейшего масштабного сотрудничества.
«Сегодня мы даем мощный импульс для развития наших взаимоотношений. Вскоре харьковская бизнес-делегация посетит Бразилию, и я уверен, что это будет шаг вперед, что будут заключены новые контракты. Мы понимаем, что нужно укреплять наши экономические отношения, надо находить новые рынки сбыта, чтобы поднимать экономику города и Украины», - отметил Игорь Терехов.
Сегодня во время праздника харьковчане и гости города могут поближе познакомиться с культурой далекой страны, с ее национальным боевым искусством капоэйрой, а также с бразильским джиу-джитсу.
На празднике выступали исполнители национальных бразильских танцев и песен, проходила тематическая фотовыставка «Амазония», викторина с призами, а вечером прошли показы мультфильма «Рио» и фильма «Пеле».
Также 4 августа первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов и Чрезвычайный и Полномочный Посол Бразилии в Украине Освальдо Биато посадили шаровидный клен на Аллее дипломатических учреждений в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.
День идеален для общения и приятных знакомств. Даже самые простые житейские радости – прогулка на природе, посиделки с друзьями, вкусная еда – доставят незабываемое удовольствие.
В Харькове ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. Днем местами возможен дождь.
4 августа 1693 года монах-бенедиктинец Пьер Периньон представил братии игристое вино, которое стало прародителем современного шампанского.
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