В Харькове появился памятник Марку Бернесу (ФОТО)

В саду Шевченко установили скульптуру певца, киноактера Марка Бернеса, который свое детство и юность провел в Харькове.
Авторами скульптурной композиции являются скульптор Катиб Мамедов и архитектор Татьяна Поливанова.
Напомним, ранее в саду Шевченко появились скульптуры других известных харьковчан - Ильи Репина и Леся Курбаса.
День как нельзя лучше подходит для «разруливания» сложных ситуаций, а также для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков. Днем по городу и местами по области порывы ветра 15-20 м/с.
Хорошей приметой считается играть свадьбы и крестить детей 7 августа.
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