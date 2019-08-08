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08.08.2019  10:11   

В Харькове появился памятник Марку Бернесу (ФОТО)

В саду Шевченко установили скульптуру певца, киноактера Марка Бернеса, который свое детство и юность провел в Харькове.


Фото: Василий Голосный

Авторами скульптурной композиции являются скульптор Катиб Мамедов и архитектор Татьяна Поливанова.

Напомним, ранее в саду Шевченко появились скульптуры других известных харьковчан - Ильи Репина и Леся Курбаса.

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Тэги:  марк бернес, сад шевченко, харьков, скульптура
 
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