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12.08.2019  09:30   

В саду Шевченко появился академик Вернадский с оригинальным рецептом борща (ФОТО)

В саду Шевченко появилась скульптура выдающегося ученого - естествоиспытателя, академика Владимира Вернадского, детство которого прошло в Харькове.


Фото: Василий Голосный

«Это довольно большой проект. Замысел и сама идея концепции – сделать скульптуры наших знаменитых харьковчан – принадлежит мэру. Была поставлена ​​такая задача, чтобы это были не памятники. Чтобы это были скульптуры без постаментов», – рассказал скульптор Александр Ридный.

По его словам,  выбрали «домашний» сюжет. Вернадский любил иногда готовить борщ по рецепту своей бабушки. Дочь ученого, Нина, называла этот борщ - "кременчугский". Вокруг этой истории и выросла новая композиция.

Напомним, после реконструкции в саду Шевченко уже установили несколько скульптур, посвященных нашим землякам. Это композиции, посвященные художнику Илье Репину, театральному режиссеру Лесю Курбасу, певцу и киноактеру Марку Бернесу. А к Дню города появится композиция, посвященная актрисе Клавдии Шульженко и композитору Исааку Дунаевскому.

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Тэги:  сад шевченко, харьков, скульптура, вернадский, борщ
 
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