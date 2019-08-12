В саду Шевченко появился академик Вернадский с оригинальным рецептом борща (ФОТО)

В саду Шевченко появилась скульптура выдающегося ученого - естествоиспытателя, академика Владимира Вернадского, детство которого прошло в Харькове.
«Это довольно большой проект. Замысел и сама идея концепции – сделать скульптуры наших знаменитых харьковчан – принадлежит мэру. Была поставлена такая задача, чтобы это были не памятники. Чтобы это были скульптуры без постаментов», – рассказал скульптор Александр Ридный.
По его словам, выбрали «домашний» сюжет. Вернадский любил иногда готовить борщ по рецепту своей бабушки. Дочь ученого, Нина, называла этот борщ - "кременчугский". Вокруг этой истории и выросла новая композиция.
Напомним, после реконструкции в саду Шевченко уже установили несколько скульптур, посвященных нашим землякам. Это композиции, посвященные художнику Илье Репину, театральному режиссеру Лесю Курбасу, певцу и киноактеру Марку Бернесу. А к Дню города появится композиция, посвященная актрисе Клавдии Шульженко и композитору Исааку Дунаевскому.
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