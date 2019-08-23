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23.08.2019  08:40   

В сквере «Стрелка» прошло открытие обновленного подвесного моста (ФОТО)

Мост приобрел красивую светодиодную подсветку и «водяную стену». Во время открытия моста состоялась обширная развлекательная программа с концертом на воде, фаер-шоу и световым представлением на мосту.


Фото: Василий Голосный

Как ранее сообщил городской голова Геннадий Кернес, это подарок Харькову и харьковчанам к Дню освобождения города.

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Тэги:  стрелка, мост, харьков, кернес, открытие
 
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