В сквере «Стрелка» прошло открытие обновленного подвесного моста (ФОТО)

Мост приобрел красивую светодиодную подсветку и «водяную стену». Во время открытия моста состоялась обширная развлекательная программа с концертом на воде, фаер-шоу и световым представлением на мосту.
Как ранее сообщил городской голова Геннадий Кернес, это подарок Харькову и харьковчанам к Дню освобождения города.
Будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой, будь то учеба, наука или планирование. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков, местами гроза.
Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
влажн.:
давл.:
ветер: