30.08.2019 23:05

В Харькове состоялся экстремальный DJ Set на крыше Госпрома (ФОТО)

Харьковский диджей с псевдонимом Mawrick полтора часа играл в прямом эфире на крыше Госпрома.



Фото: Василий Голосный

Трансляцию, которая включала в себя само выступление и аэросъемку города, могли посмотреть все желающие на странице Молодежного совета при Харьковском городском голове в Фейсбук.



По словам организаторов мероприятия, они захотели совместить красивые пейзажи Харькова с динамичной молодежной музыкой.



Организовали мероприятие представители Молодежного совета.