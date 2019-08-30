В Харькове состоялся экстремальный DJ Set на крыше Госпрома (ФОТО)

Харьковский диджей с псевдонимом Mawrick полтора часа играл в прямом эфире на крыше Госпрома.
Трансляцию, которая включала в себя само выступление и аэросъемку города, могли посмотреть все желающие на странице Молодежного совета при Харьковском городском голове в Фейсбук.
По словам организаторов мероприятия, они захотели совместить красивые пейзажи Харькова с динамичной молодежной музыкой.
Организовали мероприятие представители Молодежного совета.
Хороший день для того, чтобы посвятить его занятию своими текущими делами. Сегодня будет легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное.
Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Харькове покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без осадков.
30 августа объявлено Международным днем жертв насильственных исчезновений.
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