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30.08.2019  23:05   

В Харькове состоялся экстремальный DJ Set на крыше Госпрома (ФОТО)

Харьковский диджей с псевдонимом Mawrick полтора часа играл в прямом эфире на крыше Госпрома.


Фото: Василий Голосный

Трансляцию, которая включала в себя само выступление и аэросъемку города, могли посмотреть все желающие на странице Молодежного совета при Харьковском городском голове в Фейсбук.

По словам организаторов  мероприятия, они захотели совместить красивые пейзажи Харькова с динамичной молодежной музыкой.

Организовали мероприятие представители Молодежного совета.

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Тэги:  dj set, госпром, харьков, mawrick
 
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