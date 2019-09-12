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12.09.2019  15:27   

В Харькове появился мурал «Женщина в песках» (ФОТО)

На доме по улице Воробьева, 15/19 появился мурал под названием «Женщина в песках». Сюжет работы взят из романа японского писателя Кобо Абе.


Фото: Василий Голосный
«Появилась идея «зацепиться» за литературу. То, что интересно, близко. Для меня эта история о том, как среди каждодневного пересыпания песка не потерять свое счастье и найти его новые грани, немного философская тема» - рассказывает автор проекта Алексей Постульга.
 
Данный проект попал в шестерку лучших работ городского бюджета участия.  
 
«Это городская программа Бюджет участия. В том году подавали проект, он прошел голосование, отбор и его утвердили на реализацию, это полностью городской проект» - сообщил Алексей Постульга.

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Тэги:  мурал, харьков
 
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