18.09.2019 10:06

В Харькове открылась вторая Биеннале молодого искусства (ФОТО)

17 сентября в Харькове открылась вторая Биеннале молодого искусства - одно из масштабнейших событий года в Украине в сфере визуальных искусств.



Фото: Василий Голосный

Харьков является вторым городом (первым был Киев), в котором проходит это масштабное арт-событие. Тема Биеннале в этом году - «Кажется, я захожу в наш сад» и, как говорят организаторы, сама карта Биеннале является метафорой ботанического сада и приглашением в путешествие Харьковом - Биеннале имеет 16 локаций, большинство из которых еще не принимали художественных проектов.



Участие в Биеннале принимают художники и художницы со всей Украины. Биеннале продлится до 31 октября 2019 года.



17 сентября были открыты для публики основные выставочные пространства: два этажа в историческом корпусе гостиницы «Харьков» и ЦСИ «ЕрмиловЦентр».



Далее экспозиция в гостинице «Харьков» будет работать с 11:00 до 20:00 ежедневно, здесь представлены 28 проектов из основной программы. Вход - через арку с улицы Тринклера, правее входа в гостиницу «Харьков».



ЦСИ «ЕрмиловЦентр», где представлены еще 11 проектов, работает ежедневно кроме понедельника, с 12:00 до 20:00.



Также проекты основной программы можно будет увидеть:



● в 5 подъезде Госпрома (11:00 -20: 00 ежедневно, воскресенье - выходной),

● Ботсаду ХНУ им. Каразина (Клочковская, 52, будни 9:00-18:00, воскресенье: 12:00-18:00, суббота - выходной),

● Обсерватории НИИ астрономии ХНУ им. В.Н. Каразина (9:00-18:00, суббота 14:00-18:00, воскресенье - выходной)

● в сквере возле Харьковской школы архитектуры (Конторская, 5).



Всего в рамках Биеннале состоится более 50 событий (в четырех программах: основной, параллельной, детской и основной) на 16-ти локациях в городе.