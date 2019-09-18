В Харькове открылась вторая Биеннале молодого искусства (ФОТО)

17 сентября в Харькове открылась вторая Биеннале молодого искусства - одно из масштабнейших событий года в Украине в сфере визуальных искусств.
Харьков является вторым городом (первым был Киев), в котором проходит это масштабное арт-событие. Тема Биеннале в этом году - «Кажется, я захожу в наш сад» и, как говорят организаторы, сама карта Биеннале является метафорой ботанического сада и приглашением в путешествие Харьковом - Биеннале имеет 16 локаций, большинство из которых еще не принимали художественных проектов.
Участие в Биеннале принимают художники и художницы со всей Украины. Биеннале продлится до 31 октября 2019 года.
17 сентября были открыты для публики основные выставочные пространства: два этажа в историческом корпусе гостиницы «Харьков» и ЦСИ «ЕрмиловЦентр».
Далее экспозиция в гостинице «Харьков» будет работать с 11:00 до 20:00 ежедневно, здесь представлены 28 проектов из основной программы. Вход - через арку с улицы Тринклера, правее входа в гостиницу «Харьков».
ЦСИ «ЕрмиловЦентр», где представлены еще 11 проектов, работает ежедневно кроме понедельника, с 12:00 до 20:00.
Также проекты основной программы можно будет увидеть:
● в 5 подъезде Госпрома (11:00 -20: 00 ежедневно, воскресенье - выходной),
● Ботсаду ХНУ им. Каразина (Клочковская, 52, будни 9:00-18:00, воскресенье: 12:00-18:00, суббота - выходной),
● Обсерватории НИИ астрономии ХНУ им. В.Н. Каразина (9:00-18:00, суббота 14:00-18:00, воскресенье - выходной)
● в сквере возле Харьковской школы архитектуры (Конторская, 5).
Всего в рамках Биеннале состоится более 50 событий (в четырех программах: основной, параллельной, детской и основной) на 16-ти локациях в городе.
День не обещает начала серьезных отношений, зато предоставляет массу возможностей для новых, ни к чему не обязывающих приятных знакомств, флирта и любовных игр.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. В городе без существенных осадков, днем в южной половине области небольшой дождь.
Ежегодно в Украине отмечается День тех, кто спасает людей из огня и проводит аварийно-спасательные в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.
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