20.09.2019 15:41

В Харькове открылась выставка юных художников «Представь плоды воображения» (ФОТО)

19 сентября выставкой «Представь плоды воображения» («Уяви плоди уяви») открылась Детская программа второй Биеннале молодого искусства в Харькове.



Фото: Василий Голосный

Здесь представлены работы юных художников из разных городов Украины, в частности D16 art lab (Харьков), студии «Малювці» (Львов), «Мастерская возможностей» (Киев), которая работает с детьми с расстройствами аутистического спектра и синдромом Дауна, изобразительного кружка Коротичанского лицея, студии Aza Nizi Maza (Харьков) и Миши Ивашуры, юного художника с аутичным расстройством.

В проект вошли студийные зарисовки, рисунки, живопись, пространственные объекты и интервенции. Вдохновляли на творчество авторов и авторов школьная доска, стихи Сковороды, гигантские семена и другие феномены окружающего мира.

Посмотреть на работы можно по адресу HudpromLoft (ул. Искусств, 15).