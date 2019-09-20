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20.09.2019  15:41   

В Харькове открылась выставка юных художников «Представь плоды воображения» (ФОТО)

19 сентября выставкой «Представь плоды воображения» («Уяви плоди уяви») открылась Детская программа второй Биеннале молодого искусства в Харькове.


Фото: Василий Голосный
Здесь представлены работы юных художников из разных городов Украины, в частности D16 art lab (Харьков), студии «Малювці» (Львов), «Мастерская возможностей» (Киев), которая работает с детьми с расстройствами аутистического спектра и синдромом Дауна, изобразительного кружка Коротичанского лицея, студии Aza Nizi Maza (Харьков) и Миши Ивашуры, юного художника с аутичным расстройством.
 
В проект вошли студийные зарисовки, рисунки, живопись, пространственные объекты и интервенции. Вдохновляли на творчество авторов и авторов школьная доска, стихи Сковороды, гигантские семена и другие феномены окружающего мира.
 
Посмотреть на работы можно по адресу HudpromLoft (ул. Искусств, 15).

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Тэги:  биеннале, выставка, харьков, детские рисунки, искусство
 
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