В Харькове открылась выставка юных художников «Представь плоды воображения» (ФОТО)

19 сентября выставкой «Представь плоды воображения» («Уяви плоди уяви») открылась Детская программа второй Биеннале молодого искусства в Харькове.
Правильно расставляйте приоритеты: велик риск потратить чересчур много энергии на достижение одной цели, когда другие дела не останется ни сил, ни желания.
Осень вступила в свои права: синоптики обещают небольшие дожди, сильный ветер, заморозки ночью и до 17 градусов тепла днем.
Сегодня рекрутеры, они же хедхантеры, они же агенты по найму, они же менеджеры по подбору персонала отмечают профессиональный праздник.
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давл.:
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