23.09.2019 20:04

На Сумской прошла арт-акция «Город - это мы» (ФОТО)

В рамках театрально-урбанистического Parad fest преподаватели и ученики одной из детских арт-студий представили проект под названием «Город - это мы».



Фото: Василий Голосный

Дети и взрослые разукрасили одну из арок в доме по улице Сумской, 67 яркими и разноцветными силуэтами.



Как сообщили преподаватели мастерской, силуэты детей обводились в полный рост на больших ватманах, после чего ребята рисовали и раскрашивали себя так, как они себя видят.