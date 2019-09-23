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23.09.2019  20:04   

На Сумской прошла арт-акция «Город - это мы» (ФОТО)

В рамках театрально-урбанистического Parad fest преподаватели и ученики одной из детских арт-студий представили проект под названием «Город - это мы».


Фото: Василий Голосный

 Дети и взрослые разукрасили одну из арок в доме по улице Сумской, 67  яркими и разноцветными силуэтами.

Как сообщили преподаватели мастерской, силуэты детей обводились в полный рост на больших ватманах, после чего ребята рисовали и раскрашивали себя так, как они себя видят.

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Тэги:  арт-акция, художники, харьков, parad fest
 
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