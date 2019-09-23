На Сумской прошла арт-акция «Город - это мы» (ФОТО)

В рамках театрально-урбанистического Parad fest преподаватели и ученики одной из детских арт-студий представили проект под названием «Город - это мы».
Дети и взрослые разукрасили одну из арок в доме по улице Сумской, 67 яркими и разноцветными силуэтами.
Как сообщили преподаватели мастерской, силуэты детей обводились в полный рост на больших ватманах, после чего ребята рисовали и раскрашивали себя так, как они себя видят.
День склоняет к общительности и легкости. Удачное время для новых знакомств (в том числе романтических), которые впоследствии могут перерасти в нечто большее.
Ночью в воздухе ожидаются сильные заморозки 0–5°С. Ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Вот и наступил момент, когда ночь по своей продолжительности сравнялась с днем.
влажн.:
давл.:
ветер: