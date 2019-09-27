27.09.2019 12:47

В Харькове появилась новая дорожка через Лесопарк (ФОТО)

Сегодня, 27 сентября, в Харькове открыли новую велодорожку, которая ведет от микрорайона Павлово поле на Пятихатки.



Фото: Василий Голосный

Въезд на новую велодорожку находится в районе пожарной части на улице Деревянко, в начале ландшафтного парка «Померки - Сокольники».

Протяженность велодорожки, выполненной из гранотсева - более 6 километров. В ближайших планах - сформировать вдоль нее места отдыха для отдыха горожан и гостей города.

Как сообщил директор Департамента коммунального хозяйства Алексей Богач, планируется соединить эту велодорожку с Саржиным яром и парком Горького, и создать единую инфраструктуру.