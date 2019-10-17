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17.10.2019  17:33   

В Саржином яру открыли вторую велоэстакаду (ФОТО)

В Саржином яру удлинили маршрут для велосипедистов: завершилось возведение второй велоэстакады. Ее длина более 120 метров и она проходит над пешеходной зоной.


Фото: Василий Голосный
«Мы состыковали её с участком велодорожки, который тоже был закончен буквально на неделе по улице Саржинской, и который выводит к церкви, центральному входу в Саржин Яр. Общая протяжённость велодорожки по Саржиному Яру сейчас составляет 3,2 км. Это с велоэстакадами, с асфальтным и бетонным покрытиями», - сообщил Евгений Пасенов, заместитель директора Департамента коммунального хозяйства.
 
Всё старались сделать так, добавляет Евгений Пасенова, чтобы комфортно было как велосипедистам, так и пешеходам. Однако без конфликтов, к сожалению, не обходится. Некоторые посетители Саржиного Яра пренебрегают знаками, которые указывают на предназначение дорожки: 
 
«Хотелось, в первую очередь, чтобы пешеходы указывали велосипедистам на велодорожку, а велосипедисты указывали пешеходам на дорожку для них. Потому что, по другому не получится. То есть коммунальщики не смогут с этим справится. Только люди, которые посещают Саржин Яр. Разметка выполнена на 70%, она будет закончена до конца года. И будут ещё выставлены дополнительно знаки. Попробуем как-то от себя этот момент отконтролировать, но ещё раз повторюсь, без действий посетителей Саржина яра ничего не выйдет!»

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Тэги:  саржин яр, веломост, харьков, велоэстакада, пейзаж
 
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