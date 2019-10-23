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23.10.2019  17:30   

На Пушкинской появился новый арт-объект (ФОТО)

На доме по адресу Пушкинская, 20 появился арт-объект с названием «SOWER» (Сеятель).


Фото: Василий Голосный
По словам авторов, тема «сеятеля» всегда актуальна: есть действие и всегда есть его результат, как и результат бездействия.
 
Над созданием арт-объекта работала группа харьковских художников: Алексей Постульга, Алексей Филиппов, Денис Стадник. Автор - Алексей Постульга. 
 
Работа выполнена из пенополистирола, с применением акриловых красок и лака.
 
Проекты создания арт-объектов на домах Харькова профинансированы из городского бюджета участия.

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Тэги:  арт-объект, мурал, харьков, сеятель
 
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