Главная Фото Культура и Туризм На Пушкинской появилась скульптура харьковчанки из прошлого (ФОТО)
25.10.2019  11:51   

На Пушкинской появилась скульптура харьковчанки из прошлого (ФОТО)

На Пушкинской, напротив Дворца студентов Юридической академии, появилась новая достопримечательность - скульптура «Харьковчанка из прошлого».


Фото: Василий Голосный

Автор работы - известный украинский скульптор, Заслуженный художник Украины Катиб Мамедов.

Фотогалерея

Тэги:  скульптура, пушкинская, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.08 Общество Рояль Дунаевского в саду Шевченко заиграл цветами (ВИДЕО) 15.08 Общество Cкульптуру Маэстро Леониду Быкову установили в саду Шевченко (ФОТО) 12.08 Культура и Туризм В саду Шевченко появился академик Вернадский с оригинальным рецептом борща (ФОТО)  
 
 

Видео

В Офисе президента представили проект реформы местного самоуправления
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 