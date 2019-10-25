На Пушкинской появилась скульптура харьковчанки из прошлого (ФОТО)

Гороскоп на 25 октября 2019 года 25 октября 2019 года никто не застрахован от мелочей, которые, появляясь из ниоткуда, будут доставлять определённые беспокойства. Возможно, сломается незаменимый домашний прибор или подведёт человек, на которого всецело рассчитывали при реализации каких-то проектов. Ближе к вечеру неприятности завершатся. Следует позаботиться о чистоте в личном пространстве и о своём эмоциональном здоровье.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 25 октября В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода, без осадков. Над Харьковом пронесется магнитная буря