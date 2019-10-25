25.10.2019 22:19

В Харькове открылась выставка картин художников - этнических немцев Украины (ФОТО)

25 октября в ИВЦ «Бузок» открылась выставка картин художников - этнических немцев Украины.



Фото: Василий Голосный

В экспозиции представлено 55 картин, которые с успехом демонстрировались в Германии, Литве, Украине (города Киев, Одесса, Донецк, Запорожье, Львов и др.). Вниманию посетителей представлены работы Гарри Руффа, заслуженного художника Украина; Виктора Семернёва, заслуженного художника Украины, лауреата Шевченковской премии; Галины Невенчанной, члена Союза писателей Украины; Евгения Карпенко (Фаст), Елены Ермантраут и других художников проекта «Встреча поколений».

Выставка стала возможной благодаря уникальному проекту «Встреча поколений» (2006-2019 гг.), семинарам-пленэрам и экспедициям немецких художников Украины при финансовой поддержке Федерального Министерства внутренних дел и регионального развития Германии.



Выставка продлится до 31 октября по адресу: г. Харьков, ул. Сумская, 25 (помещение ХНАТОБ), ИВЦ «Бузок».

Мероприятие проводится в рамках «Недели Германии в Украине».