В Харькове открылась выставка картин художников - этнических немцев Украины (ФОТО)

25 октября в ИВЦ «Бузок» открылась выставка картин художников - этнических немцев Украины.
В экспозиции представлено 55 картин, которые с успехом демонстрировались в Германии, Литве, Украине (города Киев, Одесса, Донецк, Запорожье, Львов и др.). Вниманию посетителей представлены работы Гарри Руффа, заслуженного художника Украина; Виктора Семернёва, заслуженного художника Украины, лауреата Шевченковской премии; Галины Невенчанной, члена Союза писателей Украины; Евгения Карпенко (Фаст), Елены Ермантраут и других художников проекта «Встреча поколений».
Выставка стала возможной благодаря уникальному проекту «Встреча поколений» (2006-2019 гг.), семинарам-пленэрам и экспедициям немецких художников Украины при финансовой поддержке Федерального Министерства внутренних дел и регионального развития Германии.
Выставка продлится до 31 октября по адресу: г. Харьков, ул. Сумская, 25 (помещение ХНАТОБ), ИВЦ «Бузок».
Мероприятие проводится в рамках «Недели Германии в Украине».
25 октября 2019 года никто не застрахован от мелочей, которые, появляясь из ниоткуда, будут доставлять определённые беспокойства. Возможно, сломается незаменимый домашний прибор или подведёт человек, на которого всецело рассчитывали при реализации каких-то проектов. Ближе к вечеру неприятности завершатся. Следует позаботиться о чистоте в личном пространстве и о своём эмоциональном здоровье.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода, без осадков. Над Харьковом пронесется магнитная буря
25 октября в Украине и мире отмечают несколько праздников. Также в этот день произошло несколько знаковых событий. В 2001 году в этот день выпущена система Microsoft Windows XP.
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