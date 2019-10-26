В Харькове проходит международный художественный проект (ФОТО)

Выставка «I Do Not Feel Free to Do What I Want» основана на двустороннем сотрудничестве между художественными учреждениями Харькова (Украина) и Граца (Австрия).
Муниципальная галерея Харькова и центр современного искусства <rotor> решили провести более длительный обмен художниками, кураторами и, наконец, выставками.
Летом 2019 года две харьковские художницы - Ольга Федорова и Анна Мананкина - проживали в Граце, и, наоборот, Элен Тюммель из Граца провела октябрь в Харькове.
А 21 и 22 октября была открыта выставка в двух помещениях с участием 14 художников, по семь из Украины и Австрии:
Анна Мананкина, Анна Звягинцева, Бернхард Вольф, Кристоф Гриль, Гамлет Зинкивский, Хелен Тюммель, Джулия Гайсбахер, Майкл Хайндл, Максим Ходак, Ольга Федорова, Студия ASYNCHROM, Вагрич Бахчанян, Вероника Эберхарт, Витя Глущенко.
Выставка посвящена понятию свободы личности.
25 октября 2019 года никто не застрахован от мелочей, которые, появляясь из ниоткуда, будут доставлять определённые беспокойства. Возможно, сломается незаменимый домашний прибор или подведёт человек, на которого всецело рассчитывали при реализации каких-то проектов. Ближе к вечеру неприятности завершатся. Следует позаботиться о чистоте в личном пространстве и о своём эмоциональном здоровье.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода, без осадков. Над Харьковом пронесется магнитная буря
25 октября в Украине и мире отмечают несколько праздников. Также в этот день произошло несколько знаковых событий. В 2001 году в этот день выпущена система Microsoft Windows XP.
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