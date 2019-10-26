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26.10.2019  11:14   

В Харькове проходит международный художественный проект (ФОТО)

Выставка «I Do Not Feel Free to Do What I Want» основана на двустороннем сотрудничестве между художественными учреждениями Харькова (Украина) и Граца (Австрия).


Фото: Василий Голосный

Муниципальная галерея Харькова и центр современного искусства <rotor> решили провести более длительный обмен художниками, кураторами и, наконец, выставками.

Летом 2019 года две харьковские художницы - Ольга Федорова и Анна Мананкина - проживали в Граце, и, наоборот, Элен Тюммель из Граца провела октябрь в Харькове.

А 21 и 22 октября была открыта выставка в двух помещениях с участием 14 художников, по семь из Украины и Австрии:
Анна Мананкина, Анна Звягинцева, Бернхард Вольф, Кристоф Гриль, Гамлет Зинкивский, Хелен Тюммель, Джулия Гайсбахер, Майкл Хайндл, Максим Ходак, Ольга Федорова, Студия ASYNCHROM, Вагрич Бахчанян, Вероника Эберхарт, Витя Глущенко.

Выставка посвящена понятию свободы личности.

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Тэги:  муниципалка, выставка, харьков, художники
 
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