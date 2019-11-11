11.11.2019 17:41

Женщины из металла, необычные автомобили: что сегодня показывают в Муниципалке (ФОТО)

К своему 23-летию Харьковская Муниципальная галерея разместила скульптурный проект Владимира Кочмара «Вариации на тему...».



Фото: Василий Голосный

Тема наездника, шофера, извозчика - давняя тема.

Но тема автомобиля, как атрибута, современна и еще недостаточно выражена в скульптуре. И это поле для деятельности. Ограничивая себя одной темой, можно экспериментировать с различными пластическими мотивами формы и пространства.



Женщины - эта тема сопровождает многих художников на протяжении всех времен - от неолита по сегодняшний день. Этим она сложна и интересна. В этой теме художник представляется более обнаженным, чем сама модель. Художнику не за что спрятаться. Это постоянный диалог с прошлым, возможность дать свое понимание и видение, и добавить что-то новое. В любом случае, это захватывающий интересный процесс, поиск масс и ритмов, построение архитектоники фигуры, добавление поэтически-метафорического звучания одному из самых прекрасных созданий на этой планете.