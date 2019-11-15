Двадцать исчезающих представителей флоры и фауны появились на центральных улицах Харькова (ФОТО)

Харьковские художники всегда найдут чем удивить. Теперь центральные улицы будут украшать двадцать мини-муралов, в которые было вложено много любви и заботы о животном и растительном мире Харьковщины.
«Основной идеей было привлечь внимание горожан к исчезающим видам растений и птиц Харьковской области. Таким образом хотелось показать, что это те виды, которых завтра может не быть. О них нужно помнить и уделять им внимание» - сообщил Денис Стадник, художник-монументалист.
Работы выполнены из пенополистирола, расписаны вручную с применением акриловых красок и лака. Проекты создания арт-объектов на домах Харькова профинансированы из городского бюджета участия.
Художник Денис Стадник отмечает, что формат мини-муралов интересен и особен именно тем, что напоминает квест. Можно пройтись по улицам города и увидеть работы, которые потом, как пазл, складываются в единую композицию и выявляют ключевую тему этих арт-объектов.
Увидеть новые арт-объекты можно, прогулявшись по улицам Дарвина, Чернышевского, Кузнечной и Мироносицкой. А вскоре, сообщают художники, будет создана онлайн-карта, на которой будут зафиксированы все муралы Харькова.
Если вы хотите с кем-то договориться, найти общее решение проблемы или устраивающий всех компромисс, стоит сделать это именно сегодня.
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