Главная Фото Культура и Туризм Двадцать исчезающих представителей флоры и фауны появились на центральных улицах Харькова (ФОТО)
15.11.2019  15:47   

Двадцать исчезающих представителей флоры и фауны появились на центральных улицах Харькова (ФОТО)

Харьковские художники всегда найдут чем удивить. Теперь центральные улицы будут украшать двадцать мини-муралов, в которые было вложено много любви и заботы о животном и растительном мире Харьковщины.


Фото: Василий Голосный

«Основной идеей было привлечь внимание горожан к исчезающим видам растений и птиц Харьковской области.  Таким образом хотелось показать, что это те виды, которых завтра может не быть. О них нужно помнить и уделять им внимание» - сообщил  Денис Стадник, художник-монументалист.

Работы выполнены из пенополистирола, расписаны вручную с применением акриловых красок и лака. Проекты создания арт-объектов на домах Харькова профинансированы из городского бюджета участия.

Художник Денис Стадник отмечает, что формат мини-муралов интересен и особен именно тем, что напоминает квест. Можно пройтись по улицам города и увидеть работы, которые потом, как пазл, складываются в единую композицию и выявляют ключевую тему этих арт-объектов.

Увидеть новые арт-объекты можно, прогулявшись по улицам Дарвина, Чернышевского, Кузнечной и Мироносицкой. А вскоре, сообщают художники, будет создана онлайн-карта, на которой будут зафиксированы все муралы Харькова.

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Тэги:  мурал, природа, харьков, художники, бюджет участия
 
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