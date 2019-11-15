15.11.2019 15:47

Двадцать исчезающих представителей флоры и фауны появились на центральных улицах Харькова (ФОТО)

Харьковские художники всегда найдут чем удивить. Теперь центральные улицы будут украшать двадцать мини-муралов, в которые было вложено много любви и заботы о животном и растительном мире Харьковщины.



Фото: Василий Голосный

«Основной идеей было привлечь внимание горожан к исчезающим видам растений и птиц Харьковской области. Таким образом хотелось показать, что это те виды, которых завтра может не быть. О них нужно помнить и уделять им внимание» - сообщил Денис Стадник, художник-монументалист.



Работы выполнены из пенополистирола, расписаны вручную с применением акриловых красок и лака. Проекты создания арт-объектов на домах Харькова профинансированы из городского бюджета участия.



Художник Денис Стадник отмечает, что формат мини-муралов интересен и особен именно тем, что напоминает квест. Можно пройтись по улицам города и увидеть работы, которые потом, как пазл, складываются в единую композицию и выявляют ключевую тему этих арт-объектов.



Увидеть новые арт-объекты можно, прогулявшись по улицам Дарвина, Чернышевского, Кузнечной и Мироносицкой. А вскоре, сообщают художники, будет создана онлайн-карта, на которой будут зафиксированы все муралы Харькова.