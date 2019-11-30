30.11.2019 21:33

Харьковские подземелья расчищают для туристов (ФОТО)

В подземных ходах возле Свято-Успенского собора, под ул. Квитки-Основьяненко, может появиться музей.



Фото: Василий Голосный

Подземелья бывшего гостиного двора конца 18-го века с 2005 года исследуют представители Харьковского фонда содействия историко-культурным исследованиям «Дети подземелья».



Сегодня, 30 ноября, при поддержке Харьковского городского совета они расчищали подземные ходы. К ним присоединились волонтеры, была выделена техника. Работы велись около шести часов, было вывезено полтысячи мешков с грунтом.



Как сообщил член правления «Детей подземелья» Игорь Денисенко, уцелевшие после войны подземелья гостиного двора - это около 250 кв. м подвальных помещений и 90 м подземных галерей, которые проложены на глубине более 4 м при ширине 2,13 м и высоте 2,25 м. Сначала там располагались купеческие склады, где хранили вино и, возможно, контрабанду. Во время Второй мировой войны там обустроили бомбоубежище, где прятались люди, которые жили и работали в этом районе, а когда город захватили немцы - военные. В 1941-1942 годах гостиный двор сильно пострадал от бомбежек, и после освобождения города его решили не восстанавливать. Надземную часть разрушили, но уцелел фрагмент подвалов, который примыкает к Свято-Успенскому собору. Сейчас это здание строительного колледжа.



Сегодня из подземелья вывезли 22-й самосвал с землей и строительным мусором. Игорь Денисенко рассказал, что, когда члены организации впервые пришли на объект, там было около 45 м ходов. За это время они вручную собрали более 100 куб. м грунта и удлинили систему подземных галерей вдвое. Спелестологам (специалисты, которые занимаются изучением искусственных пещер и подземных сооружений) зачастую приходилось ползать по тоннелям, потому что проход в некоторых местах был засыпан до потолка, но сейчас там почти везде можно пройти в полный рост. В подземельях находили старинные светильники, остатки электроарматуры (в начале 20-го века туда было проведено освещение), бутылки, где хранилось вино и пиво, остатки винтовок, гранаты, немецкую рацию. Самые ценные из находок помогают понять, как использовалось подземелье в разные годы.



Всего «Дети подземелья» обследовали восемь объектов в историческом центре города. По словам Игоря Денисенко, старинные харьковские подземные хода никогда не были единым лабиринтом, а принадлежат к отдельным системам разной длины. Подземелье на ул. Квитки-Основьяненко - самое старое из сохранившихся, остальные датируются позапрошлым столетием.



«Если делать музей харьковских подземелий, то подземелья гостиного двора - самые интересные. На Востоке Украины он может стать первым музеем в городских подземельях не культового назначения. Мы делали расчеты с одесскими коллегами: если объект официально начнет работать, то поток туристов будет постоянным, и это может повысить туристическую привлекательность города», - отметил Игорь Денисенко.



По его словам, изучая подземелья, можно избежать их разрушения и, тем самым, обезопасить наземное городское пространство. Но, кроме того, это история, которую нужно знать.



«Это часть жизни города 18-го, 19-го и 20-го веков, скрытая от большинства. Как люди вручную, без использования сложных механизмов, строили такие крупные объекты, которые даже во времена войны, когда им было по 150-170 лет, были прочными, выдерживали удары авиабомб и танковые бои на поверхности, и спасли много жизней. Да, у нашего, по европейским меркам, молодого города, есть своя интересная история», - сказал Игорь Денисенко.



Сегодня для волонтеров, которые помогали расчищать ходы, провели экскурсию по подземельям. В будущем они планируют снова участвовать в подобных субботниках, чтобы открывать необычный, неизвестный Харьков.