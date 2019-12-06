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06.12.2019  23:15   

Сияющие деревья и цветы появились на Сумской (ФОТО)


Фото: Василий Голосный

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Тэги:  новый год, харьков
 
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