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13.12.2019  16:40   

На Сумской появился снеговик из популярного мультфильма (ФОТО)

Харьков продолжают украшать к новогодним праздникам.


Фото: Василий Голосный

На улице Сумской, возле памятника футбольному мячу, появилась светящаяся арка с героем популярного мультфильма «Холодное сердце» - снеговиком Олафом.

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Тэги:  снеговик, сумская, харьков, пейзаж
 
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