16.12.2019 19:55

Визитная карточка Харькова, Зеркальная Струя, открыта после реконструкции (ФОТО)

В Харькове открыли после ремонта Зеркальную струю.



Фото: Василий Голосный

Как ранее сообщалось, Зеркальная струя во время ремонта была практически разобрана до каркаса и восстановлена в первоначальном виде. Добавлен пандус для доступа людей с ограниченными возможностями, заменено покрытие. Были произведены масштабные работы на фонтане, расположенном за ней. Полностью заменено всё оборудование, которое уже пришло в негодность, и подводные сети. Все провода светового оборудования спрятаны внутрь каркаса Струи, добавлены новые источники освещения.



Также возле Зеркальной струи появился флагшток, на котором находятся флаги Харькова и Украины.



Как и в прошлом году, возле Зеркальной струи появился громадный светящийся медвежонок.

