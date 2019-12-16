Визитная карточка Харькова, Зеркальная Струя, открыта после реконструкции (ФОТО)

В Харькове открыли после ремонта Зеркальную струю.
Как ранее сообщалось, Зеркальная струя во время ремонта была практически разобрана до каркаса и восстановлена в первоначальном виде. Добавлен пандус для доступа людей с ограниченными возможностями, заменено покрытие. Были произведены масштабные работы на фонтане, расположенном за ней. Полностью заменено всё оборудование, которое уже пришло в негодность, и подводные сети. Все провода светового оборудования спрятаны внутрь каркаса Струи, добавлены новые источники освещения.
Также возле Зеркальной струи появился флагшток, на котором находятся флаги Харькова и Украины.
Как и в прошлом году, возле Зеркальной струи появился громадный светящийся медвежонок.
Сегодняшний день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся у вас наработки.
В Харькове будет облачная погода. Без осадков. Местами по области туман.
Считалось, что тот, кто на Ивана весь день промолчит, тот весь год красноречив будет.
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