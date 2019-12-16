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16.12.2019  19:55   

Визитная карточка Харькова, Зеркальная Струя, открыта после реконструкции (ФОТО)

В Харькове открыли после ремонта Зеркальную струю.


Фото: Василий Голосный

Как ранее сообщалось, Зеркальная струя во время ремонта была практически разобрана до каркаса и восстановлена в первоначальном виде. Добавлен пандус для доступа людей с ограниченными возможностями, заменено покрытие. Были произведены масштабные работы на фонтане, расположенном за ней. Полностью заменено всё оборудование, которое уже пришло в негодность, и подводные сети. Все провода светового оборудования спрятаны внутрь каркаса Струи, добавлены новые источники освещения.

Также возле Зеркальной струи появился флагшток, на котором находятся флаги Харькова и Украины.

Как и в прошлом году, возле  Зеркальной струи появился громадный светящийся медвежонок.
 

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Тэги:  зеркальная струя, реконструкция, харьков, открытие, пейзаж
 
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