Звездное небо над улицами Сумской и Пушкинской в Харькове (ФОТО)

Каждый день в Харькове появляются новые праздничные украшения.
Над проезжей частью улиц Пушкинская и Сумская засияло тысячами огоньков «Звездное небо».
Прислушайтесь к своей интуиции и к своим снам – сегодня они способны дать немало ценных советов. Кроме того, день хорош для денежных вложений, но не подходит для покупок.
Утренние облака задержатся в Харькове до вечера, а потом должны рассеяться. Ухудшение видимости до 500 м. Без осадков.
С 2000 года каждое 18 декабря мир отмечает международный день тех, кто отважно ищет лучшей жизни.
влажн.:
давл.:
ветер: