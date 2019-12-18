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18.12.2019  22:49   

Звездное небо над улицами Сумской и Пушкинской в Харькове (ФОТО)

Каждый день в Харькове появляются новые праздничные украшения.


Фото: Василий Голосный

Над проезжей частью улиц Пушкинская и Сумская засияло тысячами огоньков «Звездное небо».

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Тэги:  новый год, звездное небо, харьков, украшение
 
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