Основатель Харькова предстал в новом облике (ФОТО)

Заканчивается реконструкция Памятника основателям Харькова, рабочие убирают строительные леса.
В процессе реконструкции была полностью заменена облицовка постамента и покрытие площадки вокруг памятника.
Запомните или запишите все идеи, которые придут вам в голову – они могут оказаться довольно ценными и полезными. А в свободное время можете смело отправляться по магазинам.
Погода порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
День был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции, посвященной проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты.
влажн.:
давл.:
ветер: