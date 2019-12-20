Главная Фото Культура и Туризм Основатель Харькова предстал в новом облике (ФОТО)
20.12.2019  11:23   

Основатель Харькова предстал в новом облике (ФОТО)

Заканчивается реконструкция Памятника основателям Харькова, рабочие убирают строительные леса.


Фото: Василий Голосный

В процессе реконструкции была полностью заменена облицовка постамента и покрытие площадки вокруг памятника.

Фотогалерея

Тэги:  памятник основателям харькова, реконструкция, харьков, проспект науки, харько
 
Версия для печати
Loading...
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 